Дамаск, 17 марта, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Израильская армия в ночь на 17 марта атаковала южную часть Сирии. В результате авиаудара пострадал один сирийский военный, сообщило агентство новостей SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Около 00:42 (совпадает с мск. — Прим. ред.) израильский враг совершил воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по ряду позиций в Южном регионе. <…> В результате агрессии был ранен один военный, причинён материальный ущерб», — уточнили журналисты.

Также отмечено, что сирийские средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет противника.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в результате израильского ракетного удара по сирийской столице Дамаску погиб член иранского Корпуса стражей Исламской революции. По данным Reuters, ещё пострадали несколько человек. Ракетный удар полностью разрушил многоэтажное здание, которое использовали поддерживающие правительство Сирии иранские советники.

В ночь на 7 февраля израильские вооружённые силы нанесли удары по сирийским объектам в провинции Хомс. В министерстве обороны Сирии заявили, что средства ПВО сбили несколько ракет. В результате атаки погибли и получили ранения мирные жители.

Ночью 10 февраля Израиль ударил по провинции Дамаск. Сирийским военным удалось сбить несколько ракет. В результате израильской атаки был нанесён материальный ущерб.