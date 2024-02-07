Хомс, Сирия, 7 февраля, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Информацию о нанесении ударов израильскими ВС по объектам в сирийской провинции Хомс официально подтвердило министерство обороны Сирии. Соответствующее сообщение опубликовано 7 февраля на странице военного ведомства в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

Уточняется, что израильская армия в 00:30 по местному времени атаковала с воздуха со стороны к северу от Триполи ряд объектов в городе Хомс и в одноименной провинции. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили агрессию и сбили часть ракет.

Минобороны Сирии уточняет, что в результате ударов погибли и получили ранения мирные жители. Кроме того, нанесён ущерб объектам, находящимся в государственной и частной собственности. Число погибших и пострадавших не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2 февраля военный советник Вооружённых сил Ирана погиб в результате атаки Израиля в пригороде Дамаска. Посольство Ирана в Сирии указало, что в ответ на это преступление Иран даст решительный ответ.

31 января Вооружённые силы Израиля (ЦАХАЛ) нанесли авиаудары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа. Пресс-служба ЦАХАЛ отметила, что накануне вечером 30 января якобы был зафиксирован ряд пусков из Сирии в сторону южной части Голанских высот.

Также министерство обороны Сирии 29 января сообщило, что в результате авиаударов, нанесённых Тель-Авивом, погибли несколько мирных жителей.