Дамаск, 10 февраля, 2024, 05:48 — ИА Регнум. В ночь на 10 февраля Израиль совершил воздушную ракетную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск. Об этом в субботу сообщили в министерстве обороны Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Сегодня приблизительно в 01:05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду пунктов в провинции Дамаск», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что средствам противовоздушной обороны удалось отреагировать и сбить несколько израильских ракет. В результате атаки со стороны Израиля был нанесён материальный ущерб.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 февраля израильские вооружённые силы нанесли удары по сирийским объектам в провинции Хомс. В министерстве обороны Сирии заявили, что средства ПВО сбили несколько пакет, в результате атаке погибли и получили ранения мирные жители, ущерб нанесён объектам, находящимся в частной и государственной собственности.