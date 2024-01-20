Дамаск, 20 января, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Член иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погиб в результате ракетного удара израильской армии по сирийской столице Дамаску. Об этом сообщает 20 января Reuters.

Shadati/Global Look Press

Источник регионального просирийского объединения также сообщил, что пострадали ещё несколько человек. Ракетным ударом, добавил он, полностью разрушено многоэтажное здание, которое использовали поддерживающие правительство Сирии иранские советники.

Ранее агентство SANA сообщало о ракетном ударе Израиля по жилому дому в районе Аль-Меззе в Дамаске. Перед этим появлялись сообщения о том, что в городе раздаются взрывы.

Как передавало ИА Регнум, 2 января министерство обороны Сирии сообщило о воздушном ударе по Дамаску со стороны Израиля. В оборонном ведомстве тогда уточнили, что удары были нанесены рано утром со стороны Голанских высот по «ряду позиций в пригороде Дамаска», в результате причинён материальный ущерб.