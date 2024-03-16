Москва, 16 марта, 2024, 21:17 — ИА Регнум. На выборах президента России в Москве проголосовали более 4,2 млн избирателей, сообщила 16 марта глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Сергей Аверин /РИА Новости

«На 20 часов всего выдано бюллетеней 4 286 496, из них в ДЭГе (дистанционном электронном голосовании. — Прим. ред.) — 3 188 462, бумажные бюллетени — 1 098 034», — сказала Кириллова.

Она добавила, что столь высокие показатели явки «не могут не радовать» Мосгоризбирком.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв рассказал, что голосование проходит в штатном режиме. Он отметил большое число избирателей на участках и назвал выборы президента важнейшим событием в жизни страны и для каждого россиянина.

Ковалёв также отметил, что имели место атаки на системы ДЭГ, однако все они были успешно отбиты. По его словам, наибольшее количество атак на московскую систему ДЭГ идёт из США и Великобритании.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова. Целый ряд экспертов и наблюдателей из США, стран Европы, Африки, Латинской Америки работают на избирательных участках в новых регионах России.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.