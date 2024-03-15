Геническ, Херсонская область, 15 марта, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Эксперты и наблюдатели из США, стран Европы, Африки, Латинской Америки работают на избирательных участках в новых регионах России. Участки на выборах президента России открылись утром 15 марта.

Евгений Милованов/ТРК Таврия

На участке в Геническе, как сообщает ИА Регнум, в качестве международного эксперта присутствует немецкий режиссёр Вильгельм Домке-Шульц, автор фильма Remember Odessa о трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году. Он приехал своими глазами увидеть, как живёт Херсонская область.

В регион также прибыли наблюдатели из стран Южной Африки.

«Я из ЮАР, а он из Ботсваны», — представился один из иностранцев.

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В ДНР приехали девять экспертов из Италии, Испании, Камеруна, США, Франции и Мексики, а также наблюдатель из Чили, пишет «Донецкое агентство новостей». Они участвуют в мониторинге голосования на президентских выборах.

Как сообщало ИА Регнум, основной этап голосования на выборах президента России проходит в новых регионах, как и по всей стране, 15, 16 и 17 марта.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо одним из первых пришёл на участок в Геническе. По его словам, люди шли на участки уже в восьмом часу утра, тоже самое наблюдалось, в частности, в Каховке и Новой Каховке. Это значит, что все жители Херсонской области готовились и ждали дня голосования, добавил он.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что голосование происходит на фоне угроз членам избирательных комиссий и ложных сообщений об угрозе терактов. Он подчеркнул, что киевский режим пытается любыми доступными средствами сорвать и дискредитировать выборы, но сделать это не удастся.