Москва, 16 марта, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В Москве к 15:00 на выборах президента России проголосовало около 4 млн человек. Об этом сообщил общественный штаб по наблюдению за выборами в столице на официальном сайте.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Штаб отметил, что около 3 млн человек отдали свои голоса в электронном формате, а почти 1 млн предпочли прийти на участок лично.

Руководитель штаба Вадим Ковалёв рассказал, что голосование проходит в штатном режиме. Он отметил большое число избирателей на участках и назвал выборы президента важнейшим событием в жизни страны и для каждого россиянина.

Вместе с тем он отметил, что происходили атаки на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), однако все они успешно отбиты.

Наблюдатель штаба Анастасия Зуева, которая находится на одном из избирательных участков в Раменках, также отметила высокую явку избирателей.

«По моим наблюдениям, чаще всего москвичи, в том числе старшего возраста, выбирают терминалы электронного голосования (ТЭГ), ведь это очень просто, быстро и удобно», — отметила она.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал об атаках мошенников посредством звонков и СМС-сообщений. Он напомнил избирателям, что они при первых подозрениях могут воспользоваться сервисом «Перезвони сам». Специалисты подскажут, как действовать в подобных ситуациях.

Как передавало ИА Регнум, по сообщению заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николая Булаева, уже более половины избирателей в России проголосовали на выборах президента страны.

На 16:20 мск 16 марта явка составила 51,77%. Он пояснил, что в этот показатель входит как голосование на участках, та и онлайн.

В Луганской Народной Республике явка избирателей на второй день голосования превысила 50%, сообщила председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко.

По итогам первого для голосования 15 марта участки посетили 36,02% избирателей. Утром второго дня к работе приступил 581 избирательный участок, голосование вновь будет идти до 20:00.

Кравченко добавила, что явка выросла в том числе из-за наступления выходных дней.

Эксперт Института истории и политики Никита Тюков во время беседы с корреспондентом ИА Регнум спрогнозировал явку на президентских выборах в целом по стране выше, чем 75% избирателей.