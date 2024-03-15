Москва, 15 марта, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за неделю более 980 военных на южнодонецком направлении. Об этом 15 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери ВСУ составили более 980 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 11 орудий полевой артиллерии», — сказал Конашенков.

Он добавил, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах Водяного, Угледара, Ровнополя, Урожайного (ДНР), Червоного и Малиновки Запорожской области.

Кроме того, отражены семь контратак в районах Старомайорского, Новодонецкого, Шевченко (ДНР) и Владимировки Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 125 военных ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Владимировка и Старомайорское.