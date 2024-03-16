Москва, 16 марта, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонной разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил 16 марта журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Дружинин / РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий раз телефонная беседа лидеров двух стран состоялась 2 марта и длилась около часа. Главы государств подробно обсудили актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки.

Кроме того, Путин ещё раз поздравил Лукашенко с успешным проведением 25 февраля парламентских и местных выборов в Белоруссии.

В конце января на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент России заявил, что Москва и Минск будут совместно работать над обеспечением равной и неделимой безопасности, чтобы приблизить создание по-настоящему многополярной и справедливой системы мироустройства.