Москва, 2 марта, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Михаил Метцель

«Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Путин ещё раз поздравил Лукашенко с успешным проведением 25 февраля парламентских и местных выборов в Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Путин направил Лукашенко телеграмму, в которой поздравил белорусского лидера с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил. Путин выразил надежду, что новые народные избранники в составе палаты представителей национального собрания Белоруссии и местных советов будут плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами.