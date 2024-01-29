Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия будут совместно работать над обеспечением равной и неделимой безопасности, заявил 29 января президент РФ Владимир Путин.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечения равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно», — сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии участвуют лидеры обеих стран. На заседании планируется утвердить документ об основных направлениях реализации Договора о создании Союзного государства, а также подвести итоги работы за последние три года, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин ранее анонсировал подготовку Концепции безопасности Союзного государства. Президент рассказал, что акцент в документе будет сделан на развитии системы безопасности.

В военной доктрине Белоруссии будет указано, что нападение на государство, союзное республике, будет считаться нападением на саму Белоруссию, заявили в январе 2024 года в Генштабе республики. В июле 2023 года Владимир Путин в свою очередь заявил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать и агрессию против РФ, и Москва будет отвечать всеми имеющимися у неё средствами.