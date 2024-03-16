Москва, 16 марта, 2024, 17:48 — ИА Регнум. У бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича и владельца клуба Сергея Галицкого были разногласия. Об этом 16 марта заявил известный футбольный агент Герман Ткаченко.

Эрик Романенко/ТАСС Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич

«Работать в такой атмосфере, когда есть разногласия по многим вопросам — игровой стиль, комплектование, принципы коммуникации внутри клуба, — неправильно», — приводит его слова «Чемпионат».

Он отметил, что Ивич проделал хорошую работу, чтобы команда оказалась лидером после первой части чемпионата, но не смог убедить руководство, что сможет удержаться хотя бы в тройке по итогам сезона.

По словам агента, к этому добавилось накопившееся раздражение, что и заставило Галицкого принять непростое решение об увольнении Ивича.

Как сообщало ИА Регнум, «Краснодар» расторг контракт с Ивичем. Клуб поблагодарил тренера за работу и пожелал успехов. Он возглавлял команду с января 2023 года, контракт был подписан на два года.

После своего увольнения Ивич обратился к болельщикам команды. Он поблагодарил за поддержку и пожелал им всего самого наилучшего.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что увольнение Ивича посреди самого успешного сезона в истории «Краснодара» — это самодурство. Она добавила, что оба клуба — «Спартак» и «Краснодар» — сами расстелили «Зениту» красную дорожку к трофеям в год, когда он демонстрирует блёклую игру.