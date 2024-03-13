Москва, 13 марта, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Увольнение главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Владимира Ивича посреди самого успешного сезона в его истории — это самодурство. Об этом заявила супруга бывшего владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова.

Alexander Kulebyakin / Global Look Press

«Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба — это самодурство. Сколько лет «Краснодар» не может выиграть ни один трофей? Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют», — рассказала Салихова Metaratings.

Также Зарема Салихова пояснила, оба клуба — «Спартак» и «Краснодар» — сами расстелили красную дорожку к трофеям ФК «Зенит» в год, когда он демонстрирует блеклую игру.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня стало известно о расторжении контракта футбольного клуба «Краснодар» с его главным тренером Владимиром Ивичем.

Специалиста уволили раньше, чем заканчивается срок его работы. Он стал главным тренером ФК «Краснодар» в начале января 2023 года. Контракт был подписан сроком на два года.

До этого Владимир Ивич возглавлял греческий ПАОК, английский «Уотфорд» и «Маккаби» из Тель-Авива.