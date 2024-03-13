Краснодар, 13 марта, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Бывший главный тренер футбольного клуба «Краснодара» Владимир Ивич после своего увольнения обратился к болельщикам команды. об этом 13 марта сообщил портал «РБ Спорт».

Владимир Астапкович/РИА Новости Владимир Ивич

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — сказал Ивич.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), на счету команды 39 очков после 20 матчей. На первой строчке с 40 очками находится санкт-петербургский «Зенит».

Как сообщало ИА Регнум, «Краснодар» расторг контракт с Ивичем. Клуб поблагодарил тренера за работу и пожелал успехов. Он возглавлял команду с января 2023 года, контракт был подписан на два года.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что увольнение Ивича посреди самого успешного сезона в истории «Краснодара» — это самодурство. Она добавила, что оба клуба — «Спартак» и «Краснодар» — сами расстелили «Зениту» красную дорожку к трофеям в год, когда он демонстрирует блёклую игру.