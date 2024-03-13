Краснодар, 13 марта, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» сообщил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Информация об этом появилась на официальном сайте ФК.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Владимир Ивичев

«ФК «Краснодар» сообщает о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем», — говорится в сообщении.

Также клуб поблагодарил Ивича за его работу и пожелал успехов.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Ивич стал главным тренером ФК «Краснодар» в начале января 2023 года. Контракт был подписан сроком на два года.

До этого Ивич возглавлял греческий ПАОК, английский «Уотфорд» и «Маккаби» из Тель-Авива.