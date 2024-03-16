Москва, 16 марта, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Многодетные семьи приходят на избирательные участки для голосования на выборах президента России вместе с детьми.

Виталий Аньков / РИА Новости

Так, Елизавета и Юрий Назаровы из Архангельской области пришли на избирательный участок вместе со своими детьми — дошкольниками Кирой и Александрой и второклассницей Евой. Семья Назаровых уверена, что детям на своём примере нужно прививать ответственность за будущее страны.

В Омской области пришла голосовать на выборах многодетная семья Ситиных. У Оксаны Степановны и Сергея Леонидовича 12 детей, 2 внука и 1 внучка.

«Мы традиционно приходим всей семьёй, теперь и внуков с собой приводим. Это позиция гражданина РФ», — сказал глава семьи на избирательном участке.

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Как передавало ИА Регнум, участники акции «Всей семьёй на выборы», которые придут на избирательные участки 15–17 марта вместе со своими родными и близкими, могут поучаствовать в розыгрыше более 100 тыс. призов. Главная цель этого проекта, по словам организаторов, показать преемственность семейных традиций участия в общественной жизни и развитии страны. Инициаторы подчёркивают, как важно рассказывать детям, что такое выборы, на что они влияют и почему важно приходить и выражать своё мнение.

В Татарстане первая победительница фотоконкурса «Всей семьёй на выборы» Флюда Гардисламова стала обладательницей одного из трёх разыгрываемых автомобилей Lada Vesta. По правилам конкурса, желающим принять в нём участие нужно в дни выборов президента России с 08:00 до 20:00 сделать селфи семьёй в специальном браслете, который проголосовавшие могут получить рядом с избирательным участком, и выложить фотографию на свою страницу «ВКонтакте» с обязательными тематическими хештегами.

За выполнение задания «Всей семьёй на выборы» будет разыграно 100 тыс. семейных фотокниг, фотографии для которых подберут сами участники. Кроме того, будут разыграны 2 тыс. сертификатов на покупки OZON, а каждая семья получит именной сертификат участника проекта, который можно будет использовать для портфолио.

Розыгрыш призов состоится 4 апреля. В те же сроки организаторы подведут итоги всего проекта «Всей семьёй» и разыграют между финалистами 100 семейных путешествий. Для того чтобы стать финалистом, необходимо выполнить все 15 заданий проекта.

В 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны. В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.