Казань, 16 марта, 2024, 12:18 — ИА Регнум. В Татарстане первая победительница фотоконкурса «Всей семьёй на выборы» Флюда Гардисламова стала обладательницей одного из трёх разыгрываемых автомобилей Lada Vesta. Женщина после победы в нём оставила видеообращение на странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Флюда Гардисламова/vk.com

В нём она выразила благодарность организаторам и пожелала удачи всем участникам фотоконкурса.

Также в посте напоминаются условия розыгрыша. По правилам желающим в нём поучаствовать нужно в дни выборов президента России с 08:00 до 20:00 сделать селфи семьёй в специальном браслете, который проголосовавшие могут получить рядом с избирательным участком, и выложить фотографию на свою страницу «ВКонтакте» с обязательными тематическими хештегами.

Как передавало ИА Регнум, в Москве свыше 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша «Миллиона призов». Среди них разыграли одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю. — Прим. ред.), которые можно обменять на покупки у партнёров акции в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.

Вся подробная информация об акции есть на сайте ag-vmeste.ru. Ещё два розыгрыша состоятся 17 и 18 марта. Всего в нём предусмотрено более 3,5 млн призов.