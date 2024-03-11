Москва, 11 марта, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Россияне смогут поучаствовать в розыгрыше более 100 тыс. призов, придя на избирательные участки 15–17 марта вместе со своими родными и близкими, сообщили ИА Регнум в пресс-службе большого семейного проекта «Всей семьёй», инициированного к Году семьи общественной организацией «Я помогаю детям».

РИА Новости/Павел Бедняков

Проект поддержан федеральными партнёрами, в том числе компанией NetPrint.

«15–17 марта семьям-участницам проекта нужно прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото, например, на фоне участка. Если участники голосуют дистанционно, то можно сделать общую фотографию на фоне компьютера. Чем больше будет членов семьи на фото, тем лучше. Затем фото нужно опубликовать у себя на странице во «Вконтакте» или «Одноклассниках» с обязательным официальным хештэгом проекта #всейсемьей», — говорится в пресс-релизе.

Главная цель этого задания, по словам организаторов, показать преемственность семейных традиций участвовать в общественной жизни и развитии страны. Инициаторы подчёркивают, как важно рассказывать детям, что такое выборы, на что они влияют и почему важно приходить и выражать своё мнение.

За выполнение задания «Всей семьёй на выборы» будет разыграно 100 тыс. семейных фотокниг, фотографии для которых подберут сами участники. Кроме того, будут разыграны 2000 сертификатов на покупки OZON, а каждая семья получит именной сертификат участника проекта, который можно будет использовать для портфолио.

Розыгрыш призов состоится 4 апреля. В те же сроки организаторы подведут итоги всего проекта «Всей семьёй» и разыграют между финалистами 100 семейных путешествий. Для того, чтобы стать финалистом, необходимо выполнить все 15 заданий проекта.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.

Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что к утру 11 марта более 1,4 млн избирателей проголосовали досрочно в 39 субъектах РФ. Она добавила, что свыше 8,5 млн избирателей воспользовались возможностью дистанционного голосования. Около 4 млн 50 тыс. заявлений поступило от граждан, которые в дни голосования будут находиться вдали от своего участка. Кроме того, в 28 регионах с доступом к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) на федеральной платформе заявления подали уже 4,5 млн избирателей.