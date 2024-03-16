Белгород, 16 марта, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Киевский режим наносит удары по Белгороду для того, чтобы сорвать проведение выборов президента России, заявила 16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Павел Колядин/ТАСС

Террористические удары наносятся для запугивания граждан России, отметила Захарова в своём выступлении на мероприятии общества «Знание».

«Сегодня ещё по Белгороду опять ударили. И до этого. Именно для того, чтобы сорвать голосование, для того, чтобы запугать людей», — сказала официальный представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что ВСУ проводят террористические атаки, чтобы попытаться помешать проведению выборов в России и отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Действия киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными, все пострадавшие от атак ВСУ получат помощь и поддержку, отметил глава государства.

В результате обстрелов Белгорода 15 и 16 марта погибли четыре человека, более 20 получили ранения, сообщали ранее местные власти. ВСУ в течение суток с 7 утра 15 марта до 7 утра 16 марта атаковали целый ряд населённых пунктов региона, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Для атак использовались артиллерийские, миномётные и танковые снаряды, беспилотники, в том числе самолётного типа и дроны-камикадзе, а также реактивные системы залпового огня.

Минобороны ранее сообщило, что восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены над Белгородской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 08:00 мск. Кроме того, над территорией области сбили несколько беспилотников. Также Минобороны сообщило о пресечении попыток диверсантов ВСУ проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей.