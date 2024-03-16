Москва, 16 марта, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Мониторинговая группа аппарата уполномоченного по правам человека в России не зафиксировала нарушений на выборах президента РФ. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

«В аппарате уполномоченного по правам человека в России продолжает работу мониторинговая группа по соблюдению избирательных прав граждан в режиме реального времени. На данный момент нарушений не обнаружено», — говорится в сообщении.

Также Татьяна Москалькова добавила, что группа продолжает следить за ситуацией на выборах главы государства.

Как передавало ИА Регнум, сегодня утром заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев в информцентре Центризбиркома сообщил, что голосование на выборах президента России проходит в штатном режиме.

Все без исключения участки, в том числе и в Калининграде, открылись во второй день голосования. Общая явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составляет 38,35%, отметил он.

По его словам, избиратели демонстрируют очень хорошую явку.

С помощью ДЭГ на выборах главы государства по состоянию на 10:00 мск 16 марта бюллетени взяли 79% записавшихся, сообщил Николай Булаев. Он отметил, что это очень высокий показатель.

Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день трёхдневного голосования на президентских выборах в России беспрецедентно высокой. Он отметил, что на многих избирательных участках выстраивались очереди. Рекордное число избирателей приняли участие и в ДЭГ.

Эксперт указал на то, что высокая явка происходит на фоне масштабной информационной кампании Запада против России, на фоне призывов иноагентов бойкотировать выборы, а также на фоне угроз, провокаций и запугивания избирателей, членов избирательных комиссий со стороны киевского режима и недружественных государств.