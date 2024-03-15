Эксперты рассказали о беспрецедентно высокой явке в первый день голосования
Шаповалов: на избирательных участках наблюдаются очереди из желающих голосовать
Москва, 15 марта, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Первый день трёхдневного голосования на президентских выборах в России продемонстрировал беспрецедентно высокую явку. Об этом 15 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
Он отметил, что на многих избирательных участках были зафиксированы очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей приняли участие и в дистанционном электронном голосовании.
Эксперт обратил внимание на то, что высокая явка происходит на фоне масштабной информационной кампании, которая была организована Западом против России, на фоне призывов иноагентов бойкотировать выборы, а также на фоне угроз, провокаций и запугивания избирателей, членов избирательных комиссий со стороны киевского режима и недружественных государств.
«Российские избиратели, приняв участие в выборах, несмотря на все усилия противников России, тем самым демонстрируют гражданскую позицию и личное мужество, стремление встать в этот непростой для России момент в один ряд защитников Родины, ее конституционного строя, свободы и суверенитета», — подчеркнул политолог.
Явка свидетельствует о зрелости российского гражданского общества, понимании подавляющим большинством граждан России значимости выборов президента для настоящего и будущего страны, готовности своим голосом внести вклад в процветание и развитие России, добавил он.
По его словам, участие в выборах значительного числа граждан России, представляющих различные регионы страны, относящихся к разным конфессиональным, национальным и социальным группам российского общества, разным поколениям и профессиям, свидетельствует о высоком уровне консолидации общества, единства многонационального народа России на патриотической позиции.
«Высокая явка в условиях развязанной против России гибридной войны является коллективной демонстрацией гражданами России политической воли, активной гражданской позиции, стремления поддержать страну, её Вооружённые силы в достижении победы в противостоянии с врагом. Готовность избирателей принять участие в голосовании свидетельствует о высоком уровне доверия граждан к избирательной системе, процедуре голосования и его результатах», — заявил политолог.
В свою очередь эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук Александр Рудаков отметил, что беспрецедентно высокая явка в первый день президентских выборов вполне объяснима. Наблюдается высокая мотивация избирателей на участие в выборах.
По его словам, сегодня многим присуще ощущение, что в переломные, судьбоносные для страны моменты нельзя оставаться в стороне, демонстрировать равнодушие и безразличие. Ещё одним фактором усиления электоральной мотивации эксперт назвал сближение федеральной повестки и личных ценностей избирателя.
Рудаков отметил, что значительную роль сыграли и изменения, касающиеся порядка голосования. После того, как голосование стало трёхдневным, а в 29 регионах появилась возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании, значительная часть ранее уклонявшихся от участия в голосовании граждан «вернулась на выборы».
«Тенденции на повышение сплоченности общества и консолидации вокруг лидера, усиления «запроса на сопричастность» в вопросах укрепления стабильности и суверенитета в сочетании с новыми форматами голосования стали в итоге ключевыми факторами высокой явки на президентских выборах. В целом же наблюдаемая динамика позволяет говорить о крайне высокой мотивации избирателей, эффективности российской избирательной системы и высоком уровне доверия к ней со стороны народного большинства», — пояснил эксперт.
Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.
Политолог Никита Ляховецкий отметил, что высокая явка на выборах президента России обусловлена высокой мотивацией избирателей принять участие в голосовании. Он напомнил, что это первые федеральные выборы, которые проходят во время спецоперации. Это выборы президента России — Верховного главнокомандующего.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что по состоянию на около 16:00 мск явка составила 23,9%, проголосовали около 27 млн человек.