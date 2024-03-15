Москва, 15 марта, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Первый день трёхдневного голосования на президентских выборах в России продемонстрировал беспрецедентно высокую явку. Об этом 15 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Он отметил, что на многих избирательных участках были зафиксированы очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей приняли участие и в дистанционном электронном голосовании.

Эксперт обратил внимание на то, что высокая явка происходит на фоне масштабной информационной кампании, которая была организована Западом против России, на фоне призывов иноагентов бойкотировать выборы, а также на фоне угроз, провокаций и запугивания избирателей, членов избирательных комиссий со стороны киевского режима и недружественных государств.

«Российские избиратели, приняв участие в выборах, несмотря на все усилия противников России, тем самым демонстрируют гражданскую позицию и личное мужество, стремление встать в этот непростой для России момент в один ряд защитников Родины, ее конституционного строя, свободы и суверенитета», — подчеркнул политолог.

Явка свидетельствует о зрелости российского гражданского общества, понимании подавляющим большинством граждан России значимости выборов президента для настоящего и будущего страны, готовности своим голосом внести вклад в процветание и развитие России, добавил он.

По его словам, участие в выборах значительного числа граждан России, представляющих различные регионы страны, относящихся к разным конфессиональным, национальным и социальным группам российского общества, разным поколениям и профессиям, свидетельствует о высоком уровне консолидации общества, единства многонационального народа России на патриотической позиции.

«Высокая явка в условиях развязанной против России гибридной войны является коллективной демонстрацией гражданами России политической воли, активной гражданской позиции, стремления поддержать страну, её Вооружённые силы в достижении победы в противостоянии с врагом. Готовность избирателей принять участие в голосовании свидетельствует о высоком уровне доверия граждан к избирательной системе, процедуре голосования и его результатах», — заявил политолог.

В свою очередь эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук Александр Рудаков отметил, что беспрецедентно высокая явка в первый день президентских выборов вполне объяснима. Наблюдается высокая мотивация избирателей на участие в выборах.

По его словам, сегодня многим присуще ощущение, что в переломные, судьбоносные для страны моменты нельзя оставаться в стороне, демонстрировать равнодушие и безразличие. Ещё одним фактором усиления электоральной мотивации эксперт назвал сближение федеральной повестки и личных ценностей избирателя.

Рудаков отметил, что значительную роль сыграли и изменения, касающиеся порядка голосования. После того, как голосование стало трёхдневным, а в 29 регионах появилась возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании, значительная часть ранее уклонявшихся от участия в голосовании граждан «вернулась на выборы».

«Тенденции на повышение сплоченности общества и консолидации вокруг лидера, усиления «запроса на сопричастность» в вопросах укрепления стабильности и суверенитета в сочетании с новыми форматами голосования стали в итоге ключевыми факторами высокой явки на президентских выборах. В целом же наблюдаемая динамика позволяет говорить о крайне высокой мотивации избирателей, эффективности российской избирательной системы и высоком уровне доверия к ней со стороны народного большинства», — пояснил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.

Политолог Никита Ляховецкий отметил, что высокая явка на выборах президента России обусловлена высокой мотивацией избирателей принять участие в голосовании. Он напомнил, что это первые федеральные выборы, которые проходят во время спецоперации. Это выборы президента России — Верховного главнокомандующего.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что по состоянию на около 16:00 мск явка составила 23,9%, проголосовали около 27 млн человек.