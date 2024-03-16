Москва, 16 марта, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Голосование на выборах президента России идёт в штатном режиме, сообщил 16 марта заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев в информцентре ЦИК.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Вчера был первый день трёхдневного голосования, на мой взгляд, оно идёт в абсолютно штатном режиме, избирательные комиссии всей России были открыты, работали», — сказал Булаев.

Все без исключения участки, уже в том числе и в Калининграде, открылись во второй день голосования. Общая явка на выборах с учётом ДЭГ составляет 38,35%, отметил он.

По словам Булаева, избиратели демонстрируют очень хорошую явку.

Как сообщало ИА Регнум, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день голосования беспрецедентно высокой. По данным ЦИК, в целом по стране она составила 35,67%. Шаповалов отметил, что на многих избирательных участках выстраивались очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей проголосовало дистанционно.

Высокая явка, добавил эксперт, наблюдается на фоне масштабной информационной кампании, организованной Западом против России, на фоне призывов иноагентов бойкотировать выборы, а также на фоне угроз, провокаций и запугивания избирателей, членов УИК со стороны киевского режима и недружественных государств.