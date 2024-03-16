Москва, 16 марта, 2024, 10:14 — ИА Регнум. На выборах президента в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 10:00 мск бюллетени взяли 79% записавшихся. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«На федеральной платформе на сию минуту 79% избирателей — взяли бюллетени. Проголосовало чуть меньше, а электронные бюллетени получили 79% избирателей, это очень высокая явка», — сказал он.

Кроме того, по данным Булаева, общая явка на выборах с учётом ДЭГ составляет 38,35%.

По словам Булаева, избиратели демонстрируют очень хорошую явку.

В свою очередь политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день голосования беспрецедентно высокой.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.