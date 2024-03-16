Белгород, 16 марта, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 16 марта в Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков.

Власти просят находящихся дома жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Людям на улице рекомендовано укрыться в безопасных местах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ракетную опасность объявляли в Грайворонском городском округе Белгородской области. Предупреждение действовало чуть больше часа.

В селе Глотово Грайворонского района украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, сообщил Гладков.

В Белгороде и Белгородском районе 15 марта четыре раза объявляли предупреждение о ракетной опасности, трижды срабатывала система ПВО. Гладков сообщил о четырёх пострадавших в Белгороде при обстреле.