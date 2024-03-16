Грайворонский район, Белгородская область, 16 марта, 2024, 05:39 — ИА Регнум. В МЧС Белгородской области утром 16 марта сообщили, что в Грайворонском городском округе вновь объявлена ракетная опасность.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ракетная опасность. Рекомендуется по возможности оставаться дома, пе подходит к окнам», — написали в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

Предупреждение действовало чуть больше часа, ракетную опасность в округе отменили, сообщили в экстренных службах.

Как передавало ИА Регнум, в селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области киевские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль, сообщил 16 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из мужчин получил проникающее ранение брюшной полости, а также осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины — контузия, осколочные ранения лица и лопаточной области. Состояние ещё двоих мужчин с контузией врачи оценили как средней степени тяжести. В числе пострадавших также оказался несовершеннолетний парень, у него контузия головного мозга, добавил Гладков.

В ночь на 16 марта на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Накануне об угрозе опасности жителей Белгорода и Белгородского района предупреждали четыре раза.