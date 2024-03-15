Белгород, 15 марта, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом 15 марта заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

Он рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система противовоздушной обороны, сбито пять снарядов системы залпового огня.

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«К сожалению, в Белгороде четыре человека пострадали. Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой доставлен в областную клиническую больницу. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое», — написал Гладков.

Он добавил, что ещё двое мужчин с осколочными ранениями были госпитализированы, они находятся в тяжёлом состоянии. У четвёртого пострадавшего незначительные ранения лица, ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что над Белгородской областью сбиты пять реактивных снарядов РСЗО Vampire. До этого было уничтожено десять снарядов.

Ранее Гладков сообщал, что один человек погиб и двое пострадали в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилёта у него были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте.

В результате утреннего обстрела украинских военных в Белгороде пострадали два мирных жителя. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких рёбер, у второго посечено лицо осколками от стекла. Также повреждено здание школы и территория рядом с ней.

Кроме того, при обстреле Грайворона погиб участник территориальной самообороны. Мужчина находился на дежурстве и в результате обстрела со стороны ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью.