Москва, 15 марта, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Украинские боевики, пытаясь прорваться через границу России в Белгородской и Курской областях, попали в огневой мешок. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в сюжете для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА Регнум

«Группа была блокирована с трёх сторон, завязался активный контактный бой. По сути, эта группа противника попала в настоящий огненный мешок», — говорится в сюжете со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

По словам российских военных, спецтехника дистанционно заминировала пути отхода ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что планирует нанесение новых ударов по территории России. В своём Telegram-канале он сообщил, что провёл совещания с военными, правительством и представителями военно-промышленного комплекса.

В ходе заседания были определены места, где можно нанести России «наибольший урон».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары киевского режима по территории России не останутся безнаказанными. Он отметил, что неонацистский режим задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.

С 12 марта Киев предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории РФ, ни на одном из направлений противник успеха не имел и бежал с большими потерями.

Информация о возможных попытках прорыва формированиями украинскими военными границы России в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели, заявил журналист Павел Зарубин в сюжете для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».