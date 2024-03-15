Будапешт, 16 марта, 2024, 01:37 — ИА Регнум. С целью необходимости занять более уверенную позицию в европейских органах Будапешт может пойти на оккупацию Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на мероприятии по случаю очередной годовщины венгерской революции 1848 года.

European People's Party Виктор Орбан

«Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель», — сказал Орбан.

По его словам, для Венгрии свобода означает отсутствие хозяина над головой. Также премьер обозначил необходимость сохранения культурного и исторического наследия Венгрии от внешнего влияния. Орбан считает, что Будапешт только выиграет от мира. Венгрия войны не хочет, заключил политик.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор Орбан 17 февраля призвал к смене руководства Евросоюза. По его мнению, перемены необходимы, так как Брюссель не отражает интересы европейцев. Кроме того, руководство ЕС не справляется с наиболее важными проблемами на континенте, в том числе с нелегальной миграцией и конфликтом на Украине, добавил венгерский премьер.

Ранее Евросоюз угрожал подорвать экономику Венгрии, если власти страны не снимут вето на оказание помощи Украине до саммита в Брюсселе. В итоге 1 февраля лидеры всех 27 стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились предоставить Киеву €50 млрд в качестве макрофинансовой помощи. Как заявил Орбан, Будапешт после долгих переговоров снял запрет, поскольку ЕС дал гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине.