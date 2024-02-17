Будапешт, 17 февраля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Перемены необходимы в руководстве Евросоюза, потому что оно отражает интересы не народов Европы, а политических элит и финансовых группировок, заявил 17 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

По его словам, руководство в Брюсселе захвачено глобалистской элитой, финансовыми группами, крупными экономическими объединениями. Решения, которые принимают лидеры ЕС, мотивированы интересами этих группировок, а не интересами народов союза, продолжил венгерский премьер.

«Они не наши люди», — добавил он.

Кроме того, Орбан считает, что руководство Евросоюза не справляется с наиболее важными проблемами на континенте, в том числе с нелегальной миграцией и конфликтом на Украине. Он считает, что люди не хотят миграции, войны, перехода к зелёной экономике, который разрушит промышленность.

«Поэтому есть веские причины, почему в Брюсселе необходимы перемены», — подчеркнул Орбан.

В то же время он уточнил, что говорит не о Евросоюзе в целом, существование которого Венгрия не ставит под сомнение, а о брюссельской бюрократии, оторванной от реальных нужд и чаяний большинства европейцев.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз угрожал Венгрии саботажем экономики, если власти республики не снимут вето на оказание помощи Украине до саммита в Брюсселе. В итоге 1 февраля лидеры всех 27 стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились предоставить Киеву 50 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи. Как заявил Орбан, Будапешт после долгих переговоров снял запрет, поскольку ЕС дал гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине.

СМИ уточняли, что лидеры Евросоюза и стран — членов ЕС провели серию встреч с Орбаном, чтобы уговорить его согласовать выделение Украине 50 млрд евро. Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что венгерского премьер-министра вынудили согласиться на предоставление финансовой помощи Украине «не пряником, а кнутом».

Министр иностранных дел страны Петер Сийярто подтверждал, что Венгрия подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества из-за того, что выступает за мирные переговоры по Украине. Также он подчеркнул, что Венгрия не принимала и никогда не примет участия в поставках оружия Украине.