Будапешт, 29 января, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если власти страны не снимут запрет на оказание помощи Украине до саммита в Брюсселе 1 февраля, сообщило издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Страны Европейского союза, в связи с наложенным Венгрией вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы, намерены осуществить стратегию, направленную на «экономические слабости» Венгрии, чтобы поставить под угрозу её валюту и вызвать крах доверия со стороны инвесторов, если Будапешт не изменит своего решения.

«В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра… они не могут представить, что Будапешту будут предоставлены средства ЕС», — сообщил источник.

Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз намерен лишить Венгрию права голоса, если премьер-министр республики Виктор Орбан продолжит блокировку соглашения о выделении 50 миллиардов евро помощи Украине. По словам одного из европейских дипломатов, лидеры стран могут использовать седьмую статью Договора о ЕС для лишения Венгрии права голоса.

Как передавало ИА Регнум, на саммите ЕС в Брюсселе в декабре 2023 года Виктор Орбан заблокировал поправку к бюджету о выделении помощи Украине, предложив при этом использовать внебюджетные источники без общих займов.