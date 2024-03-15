Вашингтон, 15 марта, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден снова позволил себе недипломатичные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. Оскорбления прозвучали во время публичного выступления главы Белого дома, приуроченного ко Дню святого Патрика.

Иван Шилов ИА REGNUM

Байден попытался аргументировать необходимость согласования Конгрессом США запроса о новой помощи Украине оскорблением в адрес Путина.

«Я уверен, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы исполнить свою часть. И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — заявил американский президент.

Как сообщало ИА Регнум, Байден уже не в первый раз пытается спровоцировать скандал, оскорбляя Путина. Так, 19 октября 2023 года он в своём обращении к американцам сравнил политику президента России и действия ХАМАС. Байден заявил, что они «хотят полностью уничтожить демократию». Тогда он назвал российского лидера «тираном».

В марте 2022 года американский лидер назвал Путина «смертоносным диктатором», «чистейшим бандитом» и «военным преступником».

В Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для главы государства подобная риторика неприемлема.