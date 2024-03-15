Байден вновь публично оскорбил Путина
Байден в публичном выступлении назвал Путина бандитом
Вашингтон, 15 марта, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден снова позволил себе недипломатичные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. Оскорбления прозвучали во время публичного выступления главы Белого дома, приуроченного ко Дню святого Патрика.
Байден попытался аргументировать необходимость согласования Конгрессом США запроса о новой помощи Украине оскорблением в адрес Путина.
«Я уверен, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы исполнить свою часть. И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — заявил американский президент.
Как сообщало ИА Регнум, Байден уже не в первый раз пытается спровоцировать скандал, оскорбляя Путина. Так, 19 октября 2023 года он в своём обращении к американцам сравнил политику президента России и действия ХАМАС. Байден заявил, что они «хотят полностью уничтожить демократию». Тогда он назвал российского лидера «тираном».
В марте 2022 года американский лидер назвал Путина «смертоносным диктатором», «чистейшим бандитом» и «военным преступником».
В Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для главы государства подобная риторика неприемлема.