Варшава, 25 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Об этом он сказал 25 марта своего визита в Польшу на границу с Украиной.

При этом Байден заявил, что его личное мнение совпадёт с формальным юридическим определением.

«Самое для нас важное — это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и борьбе за прекращение разрушений, исходящих от человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником», — сказал Байден.

«И я думаю, это будет соответствовать юридическому определению», — добавил он.

Как сообщало, предыдущие аналогичные заявления Байдена были проигнорированы президентом России, но пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что руководитель страны, убившей миллионы людей по всему миру, не имеет морального права на такие высказывания.