Киев, 15 марта, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что планирует нанесение новых ударов по территории России. В своём Телеграм-канале он заявил, что провёл совещания с военными, правительством и представителями военно-промышленного комплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Зеленского, он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского, а затем провёл совещание, в котором, помимо Сырского, приняли участие начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, министр обороны Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк, начальник ГУР Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и отвечающий за беспилотники замглавкома ВСУ Вадим Сухаревский.

Зеленский заявил, что в ходе заседания были определены места, где можно нанести России «наибольший урон». Для этого он поставил задачу кабмину и предприятиям, чтобы производимые дроны становились более дальнобойными, массовыми и мощными.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что удары киевского режима по территории России не останутся безнаказанными. Он отметил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.

Также глава российского государства подчеркнул, что киевскому режиму не удастся запугать русский народ и помешать выборам в России при помощи атак, россияне ответят на теракты и диверсии ещё большей сплоченностью.

Совершая провокации, противник также стремится отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где Вооружённые силы РФ уверенно удерживают инициативу, добавил Путин. Он отметил, что российские военнослужащие шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных задач в зоне СВО.

Кроме того, российский лидер рассказал, что с 12 марта Киев предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории РФ, ни на одном из направлений противник успеха не имел и бежал с большими потерями.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что за трое суток ВСУ в результате неудачных попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей потеряли более 1,5 тысячи боевиков, 500 из которых — безвозвратно, 18 танков и 23 боевые бронемашины.