Энергодар, Запорожская область, 15 марта, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели место удара беспилотника на Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба организации.

ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

«Удар не причинил ущерба каким-либо сооружениям, включая склад, расположенный примерно в 40 м от места удара, и не повлиял на ядерную безопасность. На основании имеющихся данных и визуальных наблюдений МАГАТЭ не может подтвердить, было ли это результатом атаки беспилотника или другого типа снаряда», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем в МАГАТЭ добавили, что ЗАЭС уведомила экспертов об ударе беспилотника по территории станции 13 марта.

«Эксперты обнаружили неглубокую впадину в земле диаметром около 70 см, расположенную сразу за бетонной стеной, окружающей место хранения дизельного топлива за пределами станции, примерно в 100 м от резервуаров для хранения дизельного топлива», — уточнили в МАГАТЭ.

Как передавало ИА Регнум ранее, ВСУ сбросили взрывное устройство на территорию Запорожской АЭС.

Отмечалось, что ВСУ продолжают обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство.

Как уточнил директор ЗАЭС Юрий Черничук, взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от забора топливохранилища.

Перед этим, 11 марта постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что активность беспилотников ВСУ вокруг Запорожской АЭС значительно возросла.

6 марта президент России Владимир Путин и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу в Сочи. Глава государства отметил, что Россия делает всё необходимое для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 27 января отмечал, что угроза ядерной аварии на ЗАЭС может исходить только от действий ВСУ. За предыдущую неделю в районе атомной станции обезвредили около 100 дронов киевской армии, которые били по Энергодару, напомнил он.