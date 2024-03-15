Каховка, Херсонская область, 15 марта, 2024, 16:33 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли избирательные участки в Каховке и Брилёвке Херсонской области, сообщила 15 марта избирательная комиссия региона.

Избирательная комиссия Херсонской области

В результате обстрела пострадали несколько человек.

«ВСУ нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилёвка Алешкинского района, в которых располагались участковые комиссии. В Каховке жертв удалось избежать. В Брилёвке есть пострадавшие, им оказывают помощь», — сказано в сообщении в Telegram-канале избиркома.

Благодаря слаженным действиям сотрудников участковых избирательных комиссий граждан эвакуировали из зданий, отметил также избирком.

Как сообщало ИА Регнум ранее, голосование в новых регионах России проходит на фоне продолжающейся агрессии со стороны киевского режима. В частности, в ночь на 15 марта ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Снаряд попал в один из частных домов, вспыхнул пожар. Погибли трое детей.

Членам избирательных комиссий, особенно в новых регионах, постоянно поступают угрозы, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова. В ДНР сохраняется опасность диверсий и терактов, отмечал глава республики Денис Пушилин. В регионе действуют повышенные меры безопасности, силовые структуры принимают меры для предотвращения возможных провокаций со стороны киевского режима, добавил он.

Памфилова ранее также отмечала, что на предстоящих президентских выборах могут быть провокации на избирательных участках, как внутри России, так и за её пределами. Их организацией занимаются граждане РФ, ранее покинувшие страну и работающие против неё, сказала Памфилова. Она подчеркнула, что Россия к попыткам срыва выборов готова, и всё «бумерангом улетит обратно».

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.