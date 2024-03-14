Москва, 14 марта, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Члены избирательных комитетов России испытывают постоянное давление извне, а также получают массу угроз в свой адрес. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова во время выступления с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.

Евгений Биятов/РИА Новости Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

По её словам, члены ЦИК постоянно находятся под давлением, будучи под санкциями и внесёнными в базу украинского сайта «Миротворец».

«Несмотря на огромное давление, особенно в этих регионах (в новых регионах РФ), на членов наших комиссий, никто не дрогнул. Вы знаете, мы его испытываем все постоянно. Мы все включены в многочисленные санкции», — отметила глава ЦИК, добавив, что террористы и те, кто поощряет террористические методы, не находятся под санкциями, в отличие от организаторов выборов.

Вместе с тем Памфилова сообщила, что почти каждый день, в особенности в новых регионах, члены ЦИК получают массу угроз, а также оказываются под постоянным психологическим давлением, от которого «ни разу не дрогнули».

Как передавало ИА Регнум, в феврале Памфилова заявила, что в преддверии выборов нарастает поток желающих помешать избирательному процессу и идёт массовая рассылка лживых сообщений от её имени. Она уточнила, что в отношении членов избиркомов разного уровня почти каждый день применяют грязные технологии.

Выборы президента России в 2024 году состоятся 17 марта. Проголосовать на них можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование проходит с 25 февраля по 14 марта. При этом дистанционное электронное голосование на выборах президента в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах России.

Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше. Из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина браком оказались только 0,15% при допустимых 5%.