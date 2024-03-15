Москва, 15 марта, 2024, 16:03 — ИА Регнум. За неделю с 9 по 15 марта российские военные нанесли 50 групповых ударов по военным объектам Украины. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 15 марта на брифинге.

РИА Новости / Виталий Аньков

Он уточнил, что удары наносились с применением высокоточного оружия, реактивных систем залпового огня и беспилотников.

По данным ведомства, были поражены все назначенные цели: объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ, цеха ремонта вооружения и военной техники, склады хранения беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналы и базы горюче-смазочных материалов.

«Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников», — отметил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта Конашенков проинформировал о нанесении за неделю 34 групповых ударов по украинским военным объектам, ещё неделей ранее их было 23.

По данным Минобороны, за трое суток с 12 по 14 марта ВСУ потеряли более 1,5 тыс. бойцов, 18 танков и 23 боевые бронемашины в попытках прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Безвозвратные потери противника составили при этом 500 человек.

Американский военный обозреватель Дэвид Экс отметил, что российские военные эффективно применяют тандем разведывательных дронов и артиллерии против украинской техники и живой силы. В частности, недавно так им образом были уничтожены два вертолёта ВСУ и их пилоты.