Вашингтон, 15 марта, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Армия России эффективно применяет тандем разведывательных дронов и артиллерии против украинской техники и живой силы. Об этом написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По словам Экса, усовершенствованная российская связка беспилотников и артиллерии показывает отличный результат. Он привёл недавний пример, когда таким образом были ликвидированы два вертолёта ВСУ и их пилоты.

«Теперь стало очевидно, что российская убийственная связка — дроны и артиллерия — становится всё лучше», — написал военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские дроны уничтожили два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины. Вертолёты были уничтожены в районе населённого пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республике.

По выявленной площадке с вертолётами был нанесён удар кассетным боеприпасом.

Уничтожение Россией американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot нанесло серьёзный удар по системе противовоздушной обороны Украины, заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Петер Сучиу.

ВС России уничтожили с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии склады боеприпасов нескольких бригад ВСУ, пункт управления дронами у Степового в Запорожской области, скопление личного состава и военной техники ВСУ в 127 районах.