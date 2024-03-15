Москва, 15 марта, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Избиркомы начали подводить первые итоги по явке на выборы президента России, некоторые регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) бьют рекорды, пишет 15 марта «ФедералПресс».

Виталий Аньков/РИА Новости

По данным Приморского ЦИК, явка на выборы на 15.00 15 марта составила 22,94%. В Хабаровском крае явка составила 21,3%. В Амурской области — 20,51%, в Якутии — 28,20%. На Чукотке свои голоса отдали 50,06% населения. На Сахалине и Курилах проголосовали 29,61% избирателей. В Забайкалье голоса на президентских выборах отдали 22,28%

В Еврейской автономии в первой половине дня 15 марта проголосовали 43 632 человека, процент в избиркоме не уточнили. В Магаданской области свой выбор сделали 40 тыс. избирателей, процент по явке комиссия не приводит. В Бурятии данные о явке пока отсутствуют.

Камчатка, единственный регион с ДЭГ на Дальнем Востоке, показала хороший результат на дистанционном голосовании в первые полдня выборов: 74,9%. Явка на участки составила 25,41%.

Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта Центризбирком проинформировал, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, была включена видеостена с данными о ходе голосования.

Явка избирателей на выборах президента России, по данным ЦИК, в целом по стране на 15:06 мск составляет 13,57%.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Так, в Москве уже более миллиона человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как отметил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов, по видеонаблюдению видно, что люди активно голосуют и на участках.

В регионах многие граждане также пришли на выборы, чтобы отдать свой голос. Губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому даже пришлось отстоять очередь на своём избирательном участке, чтобы проголосовать.