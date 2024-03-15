Регионы ДФО показали рекордную явку на выборах президента России
Москва, 15 марта, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Избиркомы начали подводить первые итоги по явке на выборы президента России, некоторые регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) бьют рекорды, пишет 15 марта «ФедералПресс».
По данным Приморского ЦИК, явка на выборы на 15.00 15 марта составила 22,94%. В Хабаровском крае явка составила 21,3%. В Амурской области — 20,51%, в Якутии — 28,20%. На Чукотке свои голоса отдали 50,06% населения. На Сахалине и Курилах проголосовали 29,61% избирателей. В Забайкалье голоса на президентских выборах отдали 22,28%
В Еврейской автономии в первой половине дня 15 марта проголосовали 43 632 человека, процент в избиркоме не уточнили. В Магаданской области свой выбор сделали 40 тыс. избирателей, процент по явке комиссия не приводит. В Бурятии данные о явке пока отсутствуют.
Камчатка, единственный регион с ДЭГ на Дальнем Востоке, показала хороший результат на дистанционном голосовании в первые полдня выборов: 74,9%. Явка на участки составила 25,41%.
Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта Центризбирком проинформировал, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, была включена видеостена с данными о ходе голосования.
Явка избирателей на выборах президента России, по данным ЦИК, в целом по стране на 15:06 мск составляет 13,57%.
В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Так, в Москве уже более миллиона человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как отметил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов, по видеонаблюдению видно, что люди активно голосуют и на участках.
В регионах многие граждане также пришли на выборы, чтобы отдать свой голос. Губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому даже пришлось отстоять очередь на своём избирательном участке, чтобы проголосовать.