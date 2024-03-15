Сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского агента
ФСБ задержала в Москве украинского агента, путавшего средства ПВО ложными целями
Москва, 15 марта, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского агента, запускавшего дроны вблизи военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями, сообщили 15 марта в ведомстве.
«В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России», — сообщили в ведомстве.
По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций.
В начале по их указанию мужчина проходил «инициацию», доказывая лояльность. Так, он занимался пропагандой против СВО, отправляя кураторам фото — и видеоотчеты о проделанной работе.
После задержанный получил задание попытаться запутать российские системы ПВО — мужчина осуществлял сборку и запуск беспилотников для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны РФ.
В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.
Как передавало ИА Регнум, 13 февраля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала проведения специальной военной операции было предотвращено 419 террористических преступлений.
Ранее ФСБ задержала в Воронеже 25-летнего гражданина Белоруссии, который 6 февраля по заданию украинских спецслужб поджёг в Туле тяговую электроподстанцию городских электросетей.
8 февраля в Краснодаре суд приговорил 23-летнего жителя к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии. По данным силовиков, задержанный собрал данные о строениях с предполагаемым расположением российских военнослужащих в Харцызске в ДНР и обозначил объекты на интерактивных картах, снимки которых направил представителям Службы безопасности Украины.