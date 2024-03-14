Белгород, 14 марта, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Украинские войска второй раз за день обстреляли город Грайворон в Белгородской области, пострадали четыре человека. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале.

Кадр из Телеграм-канала

«Грайворонский городской округ подвергся повторной атаке со стороны ВСУ. В городе Грайворон четверо пострадавших», — написал Гладков.

Он уточнил, что один из снарядов попал в дом, где находились люди. В результате мужчина получил ушиб головы, а девушка впала в состояние шока. Помощь им оказали на месте.

Две женщины получили осколочные ранения, на скорой их доставили в районную больницу. Кроме того, в селе Козинка при очередном обстреле местного жителя ранило в грудь. Состояние всех доставленных в больницу стабильное, средней степени тяжести.

В Грайвороне прямым попаданием полностью разрушен жилой дом. В другом частном доме выбило окна, посекло фасад и забор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее при обстреле города Грайворон со стороны Украины получил ранение мужчина, находившийся рядом с продуктовым магазином. Туда прилетел украинский снаряд. Мужчину легко ранило в руку, помощь ему оказали на месте.