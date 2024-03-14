Белгород, 14 марта, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила 14 марта российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в своём Telegram-канале.

Global Look Press

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта над Белгородом система ПВО сбила восемь воздушных целей. Губернатор региона Вячеслав Гладков сначала сообщил об одном погибшем и шести пострадавших в результате воздушной атаки со стороны Украины. Погибший — водитель автомобиля, в двигатель которого попал украинский снаряд.

Позднее он уточнил, что жертвой обстрела также стала женщина. Один из взрывов опрокинул автомобиль, женщина-водитель погибла на месте от полученных травм.

Также по его словам, трое детей получили ранения при обстреле Белгородского района со стороны ВСУ.