Донецк, 15 марта, 2024, 11:25 — ИА Регнум. В ДНР более половины избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России. Об этом 15 марта заявил глава республики Денис Пушилин в информационном центре ЦИК.

Сергей Аверин/РИА Новости

Он отметил, что в ДНР уже несколько дней идёт активное голосование, в регионе царит атмосфера праздника и граждане активно голосуют, несмотря на военное положение.

По словам главы региона, членам УИК поступают угрозы из вражеских кол-центров и медийных ресурсов, риску также подвергаются и избиратели.

«Для снижения рисков запустили процедуру досрочного голосования с 10 по 14 марта. В самых опасных районах, на линиях боевого соприкосновения голосование началось ещё раньше. Сейчас задача рассредоточения решена — более половины избирателей проголосовали досрочно», — сказал Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что почти 2,6 млн избирателей в России воспользовались возможностью досрочного голосования на выборах президента.

Ранее ЦИК проинформировал, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, была включена видеостена с данными о ходе голосования.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.