Москва, 15 марта, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России в целом по стране составляет 2,89% на 10:20 мск. Это следует из данных, представленных в информцентре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Юрий Смитюк/ТАСС

В Центральной избирательной комиссии включена видеостена с данными о ходе голосования.

«Выборы президента РФ, ход голосования — 2,89%», — говорится на информационном табло информцентра ЦИК.

При этом отмечается, что в некоторые регионах Дальнего Востока явка превышает 50%, в Сибири — 25%.

Кроме того, ЦИК анонсирует, что в 12:00 пройдёт открытие международной конференции «Электоральный суверенитет и международные стандарты».

Как передавало ИА Регнум, 15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня с 15 по 17 марта. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В первый день голосования уже проголосовали глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.