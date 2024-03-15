Донецк, 15 марта, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Членам избирательных комиссий в ДНР поступают угрозы, в регионе сохраняется опасность диверсий и терактов. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил 15 марта журналистам.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«Фиксируем угрозы, ложные сообщения о готовящихся терактах и тому подобное. Враг пытается любыми доступными средствами решить задачу срыва и дискредитации наших выборов», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что сорвать и дискредитировать выборы Киеву никак не удастся, потому что жители Донбасса давно сделали свой выбор, а теперь его ещё раз подтверждают.

Глава ДНР отметил, что в регионе действуют повышенные меры безопасности, силовые структуры принимают все меры для предотвращения возможных провокаций со стороны киевского режима.

Голосование в ДНР проходит на фоне непрекращающейся агрессии со стороны Украины. Так, ночью 15 марта ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Снаряд попал в один из частных домов, вспыхнул пожар. В результате погибли трое детей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Как сообщало ИА Регнум, в ДНР участковые избирательные комиссии с 10 марта проводили досрочное голосование. Жители этой республики, а также ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые участвуют в голосовании на выборах в РФ.

В первый день досрочного голосования в ДНР стартовала акция «Бегу, дрифтую на выборы». Неравнодушные жители региона, спортсмены и автолюбители пробежали и проехали на автомобилях дистанцию до избирательных участков и приняли участие в голосовании.