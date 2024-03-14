Москва, 14 марта, 2024, 19:53 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике 14 марта прошёл пятый день акции «Бегу, дрифтую на выборы». Об этом 14 марта корреспонденту ИА Регнум сообщил начальник отдела молодёжи, спорта и туризма администрации Старобешевского муниципального округа Артём Карасёв.

Он отметил, что 14 марта автопробег стартовал в посёлке Старобешево, активисты района приняли эстафету от соседей из города Амвросиевки. Вслед за ними к акции присоединились автомобилисты Тельмановского муниципального округа, подхватившие флаг эстафеты от города Иловайска.

Карасёв пояснил, что проект стартовал 10 марта, он продлится до 16 марта включительно. Всего в рамках проекта будет охвачено 18 городов ДНР.

В первый день досрочного голосования 10 марта в ДНР стартовала акция «Бегу, дрифтую на выборы». Неравнодушные жители региона, спортсмены и автолюбители пробежали и проехали на автомобилях дистанцию до избирательных участков и приняли участие в голосовании. Акция проходила в Донецке и Макеевке. Бегуны Макеевки передали эстафету в Енакиево, данная эстафета продлится вплоть до окончания выборов, участие в эстафете примет каждый город ДНР.

Как передавало ИА Регнум, Выборы президента России в 2024 году состоятся 17 марта. Проголосовать на них можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование проходит с 25 февраля по 14 марта.

Дистанционное электронное голосование пройдёт в 29 регионах России. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого(ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше.