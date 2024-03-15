Москва, 15 марта, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал на выборах президента в Москве.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава внешнеполитического ведомства проголосовал на избирательном участке №73, расположенном в школе 1520 на Малом Кисловском переулке.

Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта в Москве открылись более 2,2 тыс. участков для голосования, они будут работать три дня подряд с 08:00 до 20:00. Несколько участков откроются в больницах и СИЗО, а 17 марта будут организованы два участка для лиц без определённого места жительства.

Проголосовать москвичи также могут дистанционно на сайте elec. mos.ru, для этого нужна столичная регистрация и полная учётная запись на сайте мэрии.

15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. В церемонии открытия по видеосвязи приняла участие председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня с 15 по 17 марта.