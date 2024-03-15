Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России
Москва, 15 марта, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента. Видео 15 марта опубликовало Минобороны.
«Министр обороны РФ и начальник Генштаба ВС РФ проголосовали на выборах президента России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе.
Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране.
В Центральной избирательной комиссии включена видеостена с данными о ходе голосования. Кроме того, ЦИК анонсирует, что в 12:00 пройдёт открытие международной конференции «Электоральный суверенитет и международные стандарты», а в 15:00 будет первая информация о явке в ходе голосования.
Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.