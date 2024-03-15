Москва, 15 марта, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента. Видео 15 марта опубликовало Минобороны.

Кадр из видео Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

«Министр обороны РФ и начальник Генштаба ВС РФ проголосовали на выборах президента России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3874185" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Министр обороны РФ и начальник Генштаба ВС РФ проголосовали на выборах

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране.

В Центральной избирательной комиссии включена видеостена с данными о ходе голосования. Кроме того, ЦИК анонсирует, что в 12:00 пройдёт открытие международной конференции «Электоральный суверенитет и международные стандарты», а в 15:00 будет первая информация о явке в ходе голосования.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.