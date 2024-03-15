Калуга, 15 марта, 2024, 06:54 — ИА Регнум. В ночь на 15 марта в небе над Калужской областью средствами ПВО были уничтожены четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты над Дзержинским районом.

Шапша подчеркнул, что при этом никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области, написал 14 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ночью 14 марта 14 вражеских беспилотников были перехвачены над Белгородской и Курской областями. Уничтожены соответственно 11 и три беспилотника.

Утром 12 марта бойцы ВС России, погранслужбы ФСБ и Росгвардии сорвали попытку прорыва украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области. Террористы обстреляли гражданские объекты, а затем при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались вторгнуться на территорию России на трёх направлениях в Белгородской области. Все атаки были отражены, противник отброшен.