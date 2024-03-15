Париж, 15 марта, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает неуместными слова российского лидера Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в случае необходимости. Такое мнение он высказал в интервью TF1.

Иван Шилов ИА Регнум Макрон, лягушки

Макрон считает, что использовать ядерное оружие как угрозу безответственно — оно является инструментом безопасности, а не дестабилизации или угрозы.

При этом французский лидер не преминул отметить, что у республики тоже есть ядерный арсенал.

«Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации», — пояснил Макрон, уточнив, что если речь заходит о ядерном оружии, «много слов не нужно».

Он добавил, что не разговаривал с президентом РФ Путиным уже больше года, телефонные диалоги были, «когда это было необходимо».

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции заявил, что его страна готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. Он добавил, что «Франция не ведёт войну с Россией», но поддерживает Украину.

В Белом доме вырвали из контекста слова Владимира Путина о ядерном оружии, прозвучавшие в интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Никаких угроз Путина в этом интервью не было, он отвечал на вопросы журналиста, это были именно вопросы журналиста, а не заявления президента, подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, президент говорил о тех причинах, которые могут привести к неизбежному применению ядерного оружия. Они хорошо известны во всем мире.

В интервью Киселёву Путин подчеркнул, что Россия способна применить ядерное оружие только в том случае, если это угрожает существованию и независимости страны.